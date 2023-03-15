集邦：今年手機相機模組出貨看增

2022年全球智慧型手機市場生產量表現不如預期，連帶降低手機相機模組出貨量，僅達44.6億顆。預期2023年全球經濟緩步回穩，智慧型手機生產量有望年增0.9％，帶動低階手機鏡頭數量提高；集邦科技（TrendForce）預估，2023年手機相機模組出貨量將年增3.6％、達46.2億顆。

手機品牌廠近年將產品亮點聚焦在相機性能的提升上，包括三星、小米、vivo、Oppo等品牌皆在智慧型手機上導入更先進的潛望式鏡頭模組，以呈現光學成像的品質，除此之外，手機品牌廠也與知名的相機大廠跨界合作，如小米與徠卡、vivo與蔡司，雙方共同調校成像的品質與細節。

研調機構指出，在鏡頭配置上，品牌廠仍維持以一顆高畫素的主鏡頭搭配兩顆低畫素的功能鏡頭。透過這樣一高＋二低的配置，品牌廠能讓智慧型手機維持在三鏡頭的規格設計，同時兼顧硬體成本，因為三鏡頭的設計較能讓消費者感受到相機的性能，且搭配畫素不高的功能鏡頭不會大幅提高硬體的成本。

TrendForce認為，這是中階產品繼續以三鏡頭為主流設計的原因，而由於主鏡頭承擔了智慧型手機拍攝性能的重要責任，故品牌在搭載上依舊會使用較高畫素的鏡頭，並以4,900萬～6,400萬的畫素規格為主要區間。

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