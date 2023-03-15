由田去年EPS 12.55 配息8.5元殖利率9％

AOI設備廠由田新技（3455）15日公告2022全年財報，毛利率56.31％、EPS12.55元，雙雙創下歷史新高，其中2022年第四季單季毛利率達58.44％亦是公司歷年最高。

由田董事會通過盈餘分配案，公司將分配現金股利每股8.5元，股利配發率近7成，以當日收盤價92.4元計算，殖利率高達9.20％。

由田近年毛利率顯著上升，主要是因為公司進行產品組合優化調整，過往公司營收偏重LCD面板相關業務，隨面板廠擴產需求自2020年起相對緊縮，公司提早布局、轉重高階載板、PCB與半導體三大領域。受惠5G、AI、HPC等高速需求仍在，目前兩岸載板檢測設備需求供需缺口仍處於擴張階段，由田在載板外觀檢查設備市占率達9成以上，不僅通吃台灣載板大廠訂單、同時布局大陸載板廠，2023載板產品營收動能穩定。

除高階載板外，伺服器、網通、汽車／電動車等需求相對有撐，帶動PCB產業2023年表現可望倒吃甘蔗，由田持續深耕原已布局之HDI、軟板等領域，創新推出銅面清潔、製程自主檢查模組、全板量測等機台，以全新概念模式預計翻轉現有產業生態。

另外公司持續進行產品結構調整，將LCD人力調往半導體檢測設備之研發，瞄準先進封裝及異質整合需求，推出多項半導體檢測設備，涵蓋Fan Out RDL、Bare Wafer、CIS、Bipolar等多元需求，公司預估今年半導體相關業績貢獻可望進一步放大。