晶圓代工最新市占曝光 這半導體巨擘GG了

被台積電完虐！晶圓代工「最新戰績」曝光 三星絕望了

韓國三星電子去年獨步全球搶先宣布3奈米量產，劍指台積電晶圓代工龍頭地位濃厚。但數據顯示，兩家公司的差距不斷擴大，去年第四季市占差了42.7%，較第三季的40.6%進一步擴大。此外，晶圓代工市場需求疲弱也衝擊兩家營收，但台積電影響較三星輕微。

BusinessKorea報導，根據市場研究公司集邦科技（TrendForce）數據顯示，2022年第四季，台積電在晶圓代工市場以58.5%的市占穩居第一，而三星電子則以15.8%維持第二。不過觀察第三季數據，台積電市占56.1%，三星為15.5%，兩家公司市占差距從40.6%擴大至42.7%。

集邦科技表示，台積電市占成長，主要是晶圓代工市場競爭對手表現不佳，三星失去一部分訂單，高通和輝達委由其他公司代工其旗艦產品7奈米半導體晶片。

報導指出，由於半導體設計無廠公司因為庫存問題而砍單，全球晶圓代工產業去年第四季整體收入下滑，技術領先的台積電和三星分別季減1%、3.5%，而中階晶圓代工廠遭遇的衝擊更劇烈，聯電下滑12.7%，力積電下滑27.3%，世界先進下滑30.3%。

此外，大陸中芯國際和華虹半導體也有15%、26%的降幅，晶合集成更因此跌出前十，被韓國中階晶圓代工廠DB HiTek取而代之。

（中時新聞網 蔡宗倫）