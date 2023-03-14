尹啟銘：半導體+N 讓台灣不可取代

COVID-19影響引發晶片荒，讓世界看到台灣半導體產業的重要性。經濟部前部長、兩岸企業家峰會秘書長尹啟銘14日表示，半導體的應用會越來越廣，當世界各國都需要台灣的技術，建議政府應主動積極協助廠商去跟其他國家下游產業「緊密結合在一起」，利用「半導體+N」，創造台灣不可被取代的價值。

尹啟銘14日舉辦《晶片對決》新書發表會活動，包括前行政院長劉兆玄、前政委楊世緘、前經長杜紫軍；企業領袖盟友如聯強國際總裁杜書伍、公信電子董事長宣明智、電機電子公會理事長李詩欽等人，冠蓋雲集。

世界各國相繼競爭強化自身半導體產業，尹啟銘認為，台灣對內要繼續強化台灣競爭力，包括基本水、電、人才等重要資源，「要有健全系統」；其次，要繼續協助研究機構，例如工研院應在企業研發面多加強。另外，產創條例研發獎勵對象附帶條件太多、門檻太高，他認為半導體供應鏈難以適用，不利鼓勵半導體發展。

尹啟銘指出，由於資源有限，產業結構需要調整，才能因應資源有限性，政府應該評估半導體做附加價值最高的，至於其他附加價值較低、競爭力較差的，應該要移到其他國家、找到適當生產基地繼續運作下去。

「台灣要創造不可被取代地位，在國際上形成話語權。」他說，在國際現在看重台灣之際，政府應該主動積極帶領台灣業者與國際半導體下游應用結合起來，例如現在正熱的電動車、自駕車、AI等下游應用，也就是運用「半導體+N」策略來強化台灣在國際上話語權，鞏固在世界半導體的地位。

傳出美國前政府官員透露，若中國武力犯台，擔心台積電硬體設備被中國大陸佔領，將會炸毀台積電廠房。尹啟銘認為，這可行性不高，「台積電有好幾個廠 要摧毀哪裡？有必要摧毀嗎？」不是有了設備就可以生產，若沒有人去運作，設備就是廢鐵，半導體有上千個工序，都要有相對應的人才去操作。

全球半導體進入挖人大戰、台灣半導體產業急需半導體人才，尹啟銘表示，半導體現在最缺就是有豐富經驗的領導人才，像過去梁孟松、現在蔣尚義等人，都是半導體產業需要的高階人才，除要有實戰經驗、技術知識、還要有經營能力，這些都很不容易、很難培養，台灣應該開放讓國際人才進來。至於半導體基礎人才，他認為可和科技大學合作，特別是鄰近科學園區的科技大學，這樣可同時解決大專院校因為學生不足而退場的問題，同時也讓學校培養企業所需人才。