半導體信心創5年新低 這1應用變產業龍頭

KPMG今(14)日公布《2023全球半導體產業大調查》顯示，受去全球半導體市場面臨人才短缺、地緣政治風險、利率上升等因素影響，今年半導體產業信心指數創5年來新低；不過仍有逾8成受訪者認為未來一年營收將呈現成長，且拜應用多元化之賜，半導體需求仍將保持成長動能，尤其，車用晶片被視為推動半導體成長幅度最大的產業。

綜合媒體報導，《2023全球半導體產業大調查》訪問了151位半導體產業高層以了解今年半導體產業的展望，而今年的產業信心指數為56分，創5年新低，但仍有81%的業界高階主管認為，未來一年的營收將會成長，且有逾23%受訪者認為營收漲幅會超過2成。

KPMG科技、媒體與電信產業協同主持會計師鄭安志表示，受去年庫存調整、中國大陸疫情防控、中美衝突和通膨衝擊，大多台廠去年營收被壓抑，這從半導體廠今年1、2月營收和第一季財務預測可以得知；不過，預計下半年出貨將恢復，且車用、手機、工業、無線通訊、人工智慧、5G基礎設施及能源市場等場域應用多元化，半導體產業仍將保持成長動能。

值得注意的是，在眾多應用項目中，調查也顯示，在眾多應用中，車用晶片將成為推動半導體產業成長的最強推進器；根據調查，隨著各國先後宣布電動車政策並承諾發展目標，要在2025年至2040年間逐步禁售燃油車，電動車的發展將推動高功率半導體進一步發展。

按照KPMG發布的《車用半導體—加速進入MaaS的新時代》調查顯示，車用半導體收入至2040年將超過2,500億美元，過去被視為半導體產業的最強動力無線通訊退居第二位，物聯網（IOT）、雲端運算及人工智慧（AI）則名列第三至第五名。

（旺得富理財網 李澍）

延伸閱讀

半導體股飄香 台股高檔震盪

打造半導體國家隊 4路並進 招手外國人才

穩懋陳進財專訪》台灣半導體DNA 不易複製

美擴大管制半導體設備輸中 分析師這樣看