不怕人才被挖 台積傳搶下三星大客戶訂單

三星近來已聘請台積電前研發主管林俊成（Lin Jun-Cheng）擔任半導體部門先進封裝事業副總裁，引發外界高度關注。台積電與三星向來在先進製程領域方面競爭激烈，最新則傳出美商高通將發布的驍龍7+ （Snapdragon 7+ Gen 1）處理器會採用台積電的4奈米製程，三星痛失大客戶高通訂單。

根據三星集團的科技產品新聞網站《sammobile》報導，高通將在本月17日發布Snapdragon 7+ Gen 1處理器，其為去年Snapdragon 7 Gen 1的進化版，報導稱該產品將採用台積電4奈米工藝製造，而不是採用三星用於製造Snapdragon 7 Gen 1的4奈米LPE技術，這對三星代工製造業務來說是個壞消息。

報導提到，三星大客戶高通拱手讓給了台積電，主因在於過去幾年三星晶片面臨效率和良率不好等問題。

另根據BusinessKorea報導，三星將在今年上半年開始量產第二代及第三代4奈米製程，市場人士估計，三星4奈米製程良率已達到60%，雖然此良率數字沒有達到台積電的70~80%水準，但三星良率正在快速提升當中。

（中時新聞網 邱怡萱）

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