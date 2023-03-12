尹啟銘：降低台版晶片法租稅優惠門檻

前經濟部長尹啟銘接受本報專訪表示，隨著美國投入晶片製造，台積電赴美、日投資，全球對台灣依賴將降低，為維繫台灣優勢，必須強化半導體下游應用產業，工研院跨領域的整合將是關鍵的力量。此外，台版晶片法租稅優惠門檻過高，必須降低，只有讓材料、化學品等多數產業所形成的半導體生態體系都能享租稅優惠，提升研發能量，半導體競爭力才會提升。

尹啟銘新作《晶片對決》備受矚目。他於專訪時強調，台積電的先進製程對全球是不可被取代的，也是台灣的競爭優勢所在，但隨著台積電赴美、日投資，台灣如果要維持這個「不可被取代」的地位，必須強化、結合半導體下游的應用領域，例如電動車、5G、物聯網等未來產業，因為下游應用產業的威力取決晶片。

尹啟銘表示，要強化半導體及下游應用產業的合作，就得開發「通用性技術」，而這恰恰可以借重工研院，工研院有電子、光電、材料、機械等各領域專家，最適合作整合的平台。他說，當初我們就是藉由工研院的力量去發展、衍生出台積電、聯電及世界先進，當初可以用這種模式，但隨著產業發展到一定階段，工研院必須變成像美國的SEMATECH（半導體製造技術聯盟）、或比利時的imec（微電子研究中心）來協助突破半導體的研發障礙，而政府也必須給工研院更大的支持及資源。

此外，台灣仍需尋求半導體的世界話語權優勢，尹啟銘說，2000年經濟部曾邀微軟比爾蓋茲、惠普費奧莉娜等人來台出席世界資訊科技大會，未來可考慮每兩年辦一次世界半導體論壇，藉此凸顯台灣的重要性。

對於台版晶片法讓租稅的研發抵減由15％提升至25％，尹啟銘批評，這是虛有其表，因為只有每年研發投入達50～100億元才能適用，門檻如此嚴苛，受惠的只有少數幾家企業，他認為門檻必須降低，一年投入研發5千萬元即可適用，甚至不須要設門檻。尹啟銘解釋，半導體競爭力提升不只在製程，包括材料、特用化學品、封裝、測試也很重要，這是一個生態體系問題，只有提升生態體系研發能量，半導體競爭力才能提升。

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