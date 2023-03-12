台積首座歐洲廠 落腳德勒斯登

雖然晶圓代工龍頭台積電尚未確認歐洲投資具體計畫，但根據設備及生產鏈業者消息，台積電傳已選定在德國半導體重鎮德勒斯登（Dresden）設廠，預計2025年起生產，以因應歐洲當地對成熟特殊製程強勁需求，並可解決歐洲地緣政治壓力。台積電預期5年後，海外產能將占28奈米及更先進製程的20％以上。

台積電因應全球地緣政治風險，展開全球性投資布局，除了將最先進製程技術研發及產能留在台灣，也正在增加台灣以外的海外產能，台積電說明決策不僅基於客戶需求、必要的政府支持、為股東實現價值極大化，亦奠基於台積電長期成長所需的人才庫、土地、電力和水等因素。

隨著歐洲市場重要性與日俱增，且俄烏戰爭讓歐洲地緣政治問題浮上檯面，有關台積電在歐洲設廠消息時有所聞。台積電目前仍沒有到歐洲設廠的具體計畫，但台積電曾說明，正在歐洲與客戶和夥伴接洽，以根據客戶需求和政府的支持水準，評估建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。

據供應鏈消息指出，台積電歐洲設廠地點將選定在德國的德勒斯登，除了考量當地已有完整半導體生產鏈及供應生態系統，亦具備歐盟提供補助及接近客戶等優勢。德勒斯登是歐洲最大的半導體聚落，包括英飛凌、博世（Bosch）、格芯（GlobalFoundries）、X-Fab、恩智浦（NXP）等均有設立晶圓廠，另包括應用材料、艾司摩爾（ASML）、世創（Siltronic）亦在當地有完整支援，半導體相關就業人數約達5萬人。

除了歐洲之外，外傳新加坡、阿聯、印度等都希望爭取台灣晶圓代工廠到當地投資，不過目前仍沒有任何廠商敲定具體投資計畫。對台積電來說，隨著美國及日本的投資案已確定並開始興建晶圓廠，下一個海外投資重點項目仍會以德國投資案列為最優先，以解決來自歐洲的地緣政治壓力。

台積電強調會繼續在台灣擴大產能，3奈米去年底已量產，現階段正在為2025年開始量產的2奈米做準備，該製程技術將座落於竹科和中科。台積電說明，產能需時間來建置並非一蹴可幾，會致力於拓展全球製造足跡，擴大成長潛力，依據客戶需求和政府支持水準，台積電未來5年後，海外產能將占28奈米及更先進製程產能總額的20％以上。

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