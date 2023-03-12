未來10年續耕耘IC載板 這檔PCB加分

臻鼎法說會釋2023展望

臻鼎-KY（4958）法說會將於13日登場，作為全球PCB龍頭廠，產品、製程涵蓋範圍廣泛，且臻鼎與世界一流客戶合作，在掌握市場、技術、產品、產業等趨勢能看得更遠，因此不論是公司自身展望或是對產業前景看法，都備受市場關注。

2022年臻鼎不畏產業波動干擾，即使消費性需求持續走弱，但臻鼎因為產品定位高階，面對市場逆風挑戰，全年營收仍以1713.56億元、年增10.54％，再度創下歷史新高，維持產業龍頭地位。日前公司也已代子公司鵬鼎控股公告2022年業績預估，可看到大幅度的成長，市場普遍預期，繼營收創高，臻鼎2022年獲利也將同步登峰。

臻鼎秉持One ZDT一站式購足策略，以軟板、IC載板、HDI、硬板四大產品線為核心，涵蓋各式各樣高階產品，全面布局快速成長的應用領域。為維持穩健成長的步伐，即使目前市場景氣不佳，臻鼎的投資並未停歇，2023年將開出的產能包括深圳ABF廠、淮安高階HDI廠，台灣高雄新廠下半年將裝機，桃園先豐一廠也會除役原地重新打造一座新廠。

臻鼎以軟板起家，但多年努力下在硬板產品也拿下許多佳績，繼去年BT載板再增加新產能，今年備受市場關注的是臻鼎也開出ABF載板廠，尤其在現在市場氛圍保守的狀況下，ABF載板所帶來的貢獻是否依舊強勁值得觀察。

不過公司先前也強調，高頻高速、高速運算仍是趨勢，載板中長期需求持續成長，因此臻鼎未來10年耕耘IC載板的腳步不變，並將在IC載板產業急起直追。

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