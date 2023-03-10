高技需求有撐 2月營收登頂

車用、網通需求不淡，加上電工領域缺料緩解帶動出貨，客戶端拉貨強勁下，高技（5439）不畏市場景氣低迷衝擊，2月營收逆勢創新高，3.53億元、月增16.77％、年增33.53％，累計前二月營收為6.55億元、年增19.73％，創同期新高。

法人表示，新能源車快速成長趨勢不變，以及高頻高速網路傳輸需求下，網通規格持續提升，跟隨大客戶成長，高技電動車、400G交換器接單雨露均霑，看好車用、網通兩項產品線成長動能明確，樂看該公司首季營收有望不畏淡季和工作天數減少影響，力拚與上季持平。

高技以利基型產品為主，包括電工、網通、車用、半導體，公司表示，看好網通、車用這兩塊領域。

網通和車用是高技看好成長性較為明確的產品線，網通方面高技以交換器為主，受惠於大客戶需求正向，網通產品在高頻高速傳輸的趨勢下，規格也持續提升，因此400G交換器去年起出貨就有所成長，公司看好今年此400G交換器占比將持續提升，有利於產品組合優化。

車用部分，高技有別於同業，跨過傳統車直接切入新能源車領域，以供應新能源車電源控制相關板子為主，近年隨客戶積極布局，高技電動車客戶已涵蓋美系、歐系、陸系等大廠。