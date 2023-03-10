振曜新品出貨 首季淡季不淡

振曜（6143）受惠於彩色電子紙新產品量產出貨，再加上入主終端銷售系統POS廠商邑鋒認列合併營收，帶動今年第一季淡季不淡，1、2月營收逆勢走揚，累計前兩個月合併營收約10.77億元，年成長32.52％。

受惠於缺料狀況緩解，以及傳統出貨旺季效應，振曜2022年下半年業績回溫，全年合併營收達62.7億元、相比前一年成長12.87％，也是是近四年來的高點。振曜今年1、2月合併營收強勢維持在5億元以上的高檔，2月合併營收衝上5.66億元、年成長率高達61.16％，累計前兩個月合併營收約10.77億元，相比去年同期成長32.52％。

振曜表示，部分1月份的出貨因為年假遞延到2月才出，使得2月營收逆勢飆高。整體來看，第一季有新產品出貨，包括彩色電子書閱讀器，以及彩色廣告看板，因為單價較高，帶動營收成長。

此外，振曜去年入主終端銷售系統POS廠商邑鋒，去年底已經完成換股，持股比例約66.8％。振曜表示，邑鋒去年營收規模約4億元，上半年是傳統淡季，估計每月貢獻約2,000～3,000萬元的營收。在正式入主之後，目前兩家公司也展開整頓和合作，振曜表示，邑鋒主要客戶是美國通路商，未來希望透過邑鋒打開美國市場，提供POS、電子貨架標籤、以及廣告看板等完整解決方案。

今年全年展望來看，振曜表示，下半年是傳統旺季，下半年營運表現會優於上半年，今年有不少新產品、新客戶加入，全年展望審慎樂觀。廣告看板會有不錯的成長，至於電子書閱讀器還要觀察消費市場變化，電子紙在物聯網裝置與各場域的應用持續擴大，預期這些電子紙新應用出貨也都會成長。