i14 Pro救不了 和碩2月營收摔

iPhone 14 Pro訂單效應曇花一現？2月工作天數比1月明顯增加，但和碩（4938）2月營收卻月減近26％、至922.55億元，也因為2月工作天數相對去年多，帶動營收仍創下同期新高。和碩表示，1月營收月減主因在於比較基期偏高與通訊產品客戶需求減緩所致。

鴻海鄭州廠去年第四季接連遭受中國封控、員工抗爭影響，由鴻海獨家代工的i14 Pro與Pro Max有兩個月的產量大幅受到影響，蘋果為了分風險，先前不曾獲得Pro系列代工訂單的和碩，因而拿到i14 Pro的代工入場券，並且從今年第一季開始量產，即使1月在農曆年假影響下工作天數短，1月營收仍衝上1,246.09億元，創下同期新高。

當時和碩也表示，在客戶持續拉貨下，通訊產品營收有機會比去年第四季穩定，因此有機會挑戰與上一季持平。

然而，蘋果卻在農曆年尾聲之際，針對中國市場祭出i14系列折扣，幅度不僅深、時間也長，而且連Pro系列都降價，外界懷疑是否因為i14系列庫存過多所致。

而和碩2月營收似乎也多少反應了外界的懷疑，2月營收922.55億元，明顯受惠於工作天數比去年同期增加，而年增8.38％、並創下同期新高，但是卻比工作天數短的1月大減25.96％，累積前二月營收為2,168.64億元，年增4.13％。

和碩表示，2月營收月減主要受到1月比較基期偏高以及通訊產品客戶需求減緩，至於2月營收比去年同期成長，則是受惠於消費性品與通訊產品客戶需求比去年好。

另外，2月通訊產品客戶拉貨動能遽減，和碩第一季通訊產品營收是否維持原預估、還是向下修正，則將待14日法說會中說明。

另外，隨著特斯拉宣布將在墨西哥設廠，和碩除了將既有的墨西哥廠房重新整地、重蓋廠房之外，也在既有廠房附近租下6,700多坪的土地預備興建廠房，以總租金1,072萬美元來說，租期超過66個月。