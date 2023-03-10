2022全球AR/VR頭戴裝置出貨榜 Meta奪冠

根據IDC全球AR/VR頭戴式裝置季度追蹤報告的最新研究結果，2022年全球AR/VR頭戴式裝置的出貨量出現逆轉，年對年下滑了20.9%，僅有880萬台。有鑑於市場上的供應商數量有限，宏觀經濟環境充滿挑戰，以及缺乏消費者的大規模採用，此衰退並不能算是意料之外。前五大市佔率公司依序為Meta、ByteDance（Pico）、DPVR、宏達電（2498）和iQIYI。

相對於2021年時，因為Meta的Quest 2以及坐困家中消費者的娛樂消費強力推動了市場；隨著Quest 2接近兩周年以及全球經濟的開放，消費者和企業花費出現轉移，導致2022年AR/VR頭戴式裝置出貨量出現下滑。

儘管出現下滑，但整個市場仍由Meta公司領導，市占接近80%。排名第二的是ByteDance（Pico）、市占率為10%，因為該公司繼續加強其產品組合，並專注瞄準Meta明顯缺席的市場或不太知名的品牌。三到五名則由DPVR、宏達電和iQIYI佔據。另一家值得注意的廠商是Nreal，雖然它只在AR/VR頭戴裝置中搶下市占第六位，但在2022年以接近10萬台的出貨量佔據了AR頭戴裝置的市場第一名。

IDC行動和消費設備研究經理Jitesh Ubrani表示，當Meta和ByteDance在VR領域展開對決時，Nreal已經能夠通過吸引行動遊戲玩家來慢慢擴大其影響力。儘管AR和VR還處於早期階段，但Meta已經能夠通過其各種第一和第三方內容為自己建立一條護城河。這也是Sony和Apple有可能在未來可以提供有意義的競爭之處，長遠來看，也會給ByteDance和Nreal等其他競爭對手帶來壓力。

（時報資訊 王逸芯）

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