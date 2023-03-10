台積電2月營收近1年低 月減18% 年增11%

台積電2月營收月減近兩成 寫下去年3月以來低點

台積電（2330）公告2月合併營收1,631.74億元、月減少18.4％，寫下去年3月以來低點，不過累積今年前兩月合併營收仍年增超過一成。法人指出，台積電受客戶降低投片影響，使第一季營運可能繳出季減水準，不過預期第二季營運將有望止穩，準備迎接下半年的傳統旺季。

台積電公告2月合併營收1,631.74億元、月減少18.4％，不過相較去年同期增加11.1％。累計今年前兩月合併營收達3,632.25億元、年成長13.8％，續創歷史同期新高。

法人指出，台積電第一季仍受到前五大客戶庫存調整影響，使5奈米、7奈米等先進製程投片動能下滑，單季營運可能將比去年第四季下滑雙位數水準，不過預期第二季在客戶為迎接下半年傳統旺季效應下，可望在中下旬陸續回復投片動能，使單季營運開始逐步止穩，下半年業績可望明顯優於上半年成績單。

（工商時報 蘇嘉維）

台積電2月營收近1年低 仍創同期高

晶圓代工龍頭台積電（2330）公布2023年2月自結合併營收1,631.74億元，雖較1月2,000.51億元減少18.43％、降至近1年低點，仍較去年同期1,469.33億元成長11.05％。累計前2月合併營收3,632.25億元，較去年同期3,191.09億元成長達13.82％，雙雙續創同期新高

台積電受半導體庫存調節影響，預期2023年首季合併營收將介於167～175億美元，季減12.2～16.2％、年減0.4～4.9％，中間值為季減14.2％。假設新台幣兌美元平均匯率30.7元狀況，毛利率預期介於53.5～55.5％、營益率介於41.5～43.5％，雙探近1年低點。

台積電總裁魏哲家預期，上半年美元計價營收將年減4～9％，但下半年將恢復年成長，全年美元計價營收仍將小幅成長、優於市場的小幅衰退。而今年資本支出估落於320～360億美元，研發費用估增加2成。

綜合外資觀點，認為台積電首季及上半年營運展望符合預期，大部分利空均已釋出，對於下半年復甦的看法應能消除產業周期擔憂，10家均維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間介於550～700元不變，其中2家調升、3家調降目標價，主要基於獲利預期調整。

美系外資在最新出具的晶圓代工產業報告中，認為半導體產業上半年將持續去化庫存，但砍單幅度已較前2季趨緩，隨著下游供應鏈庫存去化高峰已過，預期晶圓代工產業稼動率可望在下半年回穩。

美系外資認為，受惠iPhone高階機型、A17處理器裸片尺寸（die size）較大，台積電3奈米製程進度較預期快，但上半年5奈米稼動率估降至80～85％、7奈米則因PC及智慧手機疲弱而降至50～60％，預期下半年將分別在新產品及庫存回補需求下回升。

雖然目前產業景氣尚未回升，但美系外資認為整體晶圓代工售價維持穩定，整體成熟製程售價仍會較疫情前高出約2成，有利多數晶圓代工業者獲利表現。在稼動率、庫存、售價三大面向展望均轉趨正向發展下，持續看好台積電、世界先進後市。

（時報資訊 林資傑）

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