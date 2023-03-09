台積新人離職率飆高 網曝加班時數超嚇人

晶圓代工龍頭台積電薪水羨煞許多人，去年平均年薪高達317.5萬元、年增71.2萬元，不過有網友在PTT發文指出，碩士畢業到台積電上班年薪200萬元起跳，但是新人離職率卻很高，根據統計達17.6％，令他疑惑為什麼台積電錢給這麼多還有人離職？結果釣出許多人曝光內幕，有人透露，認識的人在裡面一個月加班時數快150小時，「看你要錢還是要命」。

原PO在PTT發文指出，碩士畢業到台積電上班，年薪直接200萬元起跳，但台積電離職率好像還是滿高，去年全體員工平均離職率為6.8％，新進員工的離職率更高達17.6％，讓他感到不解，為什麼薪水這麼高，還是有人離職？

貼文一出許多人認為要在台積電工作，根本是「錢跟命選一個」。也有不少人認為，高壓高工時是離職率高的最重要原因，「認識的人在裡面一個月加班時數快150小時」、「我朋友前一個月加班快一百小時」、「待過的人說，有學長在台積電36歲看起來像50歲，他那時新人在第一年後有1/3離職，離開時同梯只剩他」、「責任制、壓力，放假公用手機一響就回廠」、「朝7晚11的大有人在，我遇過最猛的，朝7朝1才回宿舍」。

不過台積電薪資福利好，仍是不少科技人心目中的理想企業，台積電日前公布去年員工平均年薪，歸屬母公司淨利達1.01兆元，員工薪資跟著水漲船高，去年平均年薪突破300萬元關卡，達317.5萬元，年增71.2萬元，增幅約28.91％。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

台積遭美晶片法擺道?外媒爆拜登背後目的

台積高薪卻留不了人?網友：錢跟命選一個

台積電神話夢碎？被預言下個「農16」 他驚爆：已出現法拍、新屋拋售潮