谷歌在台導入半導體計畫

台灣半導體實力舉世皆知，Google在智慧台灣發表會中預告，今年智慧台灣重頭戲之一，就是Google將導入全球第一個針對半導體產學研究計畫，和台大、清大、成大、陽交大四所大學合作，提升台灣在晶片設計的創新能力，並且提升半導體製造的競爭力。

Google在全球與不少大學，有各式各樣的產學合作計畫，而台灣在半導體硬體的領先地位，以及與晶片設計相關所需的各種軟體，實力堅強且能一條龍提供，讓Google決定讓半導體研究計畫全球首創在台灣落地。不過，Google尚未說明如何落地、計畫內容。

Google雖專長是在軟體，但IC設計上並非小菜鳥，2015年前就已跨足晶片設計，推出運用於Google資料中心的TPU，以加速AI模型訓練／機器學習／推論，而透過AI加速IC設計流程更是絕活之一，Google在2021年便發表論文指出，以機器學習方式訓練的模型可以大幅縮減IC布局所需時間，從數個月之久縮減至6小時以內，Google內部評估，以AI做IC布局的品質，與人類工程師不相上下、甚至更好，Google已將這項技術應用於自家開發、設計的TPU。另外，Google也在2021年也設計出智慧型手機用Tensor處理器，用於自家的Pixel手機中，以強化Pixel的AI和ML應用，是Pixel語音辨識、即時翻譯、拍照、舊照片修圖常常能夠超越競爭對手的關鍵。