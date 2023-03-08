上季資安事件頻傳 非法入侵為大宗

根據資安院資通安全技術報告，去年第四季，第二、三級資安事件數比前年同期及去年第三季都增加；以資安通報事件類型區分，非法入侵為大宗，占逾54％。數位部長唐鳳8日回應說，建立數位韌性、以及零信任，就是數位部主要工作。

另外，近來詐騙電話愈來愈頻繁，數位部先前透露，正在研議能夠辦好電信門號方案時，就內建如Whoscall的防詐騙軟體，若電信業者願響應的話，年內就可上路。對此，唐鳳指出，正在思考兩個做法，一個是跟App合作，另一個是在NCC引導之下讓電信商自願實作。

立法院交委會8日邀請唐鳳進行業務報告並備質詢。立委李昆澤表示，從資安院資安技術報告看到，儘管去年第四季沒有代表最嚴重、第四級資安事件，但代表較嚴重的第二、三級是增加的（分別占17.26％、3.57％），比前年同期跟去年第三季都還多，增加趨勢讓人擔憂。

以資安通報事件類型來看，非法入侵占為大宗占54.79％，其中有將近3成（29.14％）是沒辦法確認事件成因。李昆澤質疑，不知道就無法做相關處理，也沒法改善借鏡。

唐鳳對此坦言，確實有通報就是有發現，通報增多也代表發現能力增強。至於沒有辦法確定事件成因，一大原因就是登錄只看帳號密碼，沒有額外要求特定設備或是指紋驗證，因此無法找到足跡，而留下足跡就是零信任，是數位部主要工作。