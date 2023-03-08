去年網路攻擊數量 年增38％

那斯達克上市資安公司Check Point Software 8日發表「2023年網路安全報告」顯示，2022年全球網路攻擊數量年增率達38％，各組織平均每周遭受1,168次攻擊，預估2023年攻擊數量恐將持續增長。

Check Point Software大中華區董事總經理何偉國指出，2023年為新AI元年，生成式AI的蓬勃發展，降低了惡意程式的門檻，企業可思考善用AI反擊愈加複雜的網路攻擊。

Check Point Software台灣區總經理劉基章也表示，因網路威脅數量及複雜度增加，迫使各企業重新審視資安策略。當企業資源有限的情況下，建議企業改變資安思維，從被動偵測轉為即時主動防禦。

另外，規模更小且靈活的駭客和勒索軟體團體，正鎖定混合辦公環境下的合法協作工具，以及從新型變異勒索軟體的興起，到東歐與中東衝突地區蔓延的駭客激進主義，均值得留意。

針對2023年企業需防範的三大網路威脅，Check Point Software指出，首先需要注意「駭客激進主義」，由國家支持的網路攻擊行動，可匿名又免於罰則，導致此類行動和駭客主義間的界限逐漸模糊。非附屬於國家的駭客組織也更具組織規模，攻擊效率也更高。

其次，勒索軟體的攻擊行動變得更加難以追蹤和究責，依賴偵測加密行動的現有保護機制恐日漸失效，企業應該專注偵測資料清除和外洩。

第三則是需注意雲端上的第三方風險。2022年雲端網路受攻擊的次數，年增率達48％。攻擊者轉向掃描雲端服務供應商的IP位址範圍，顯示出其對存取機密資訊和重要服務的濃厚興趣。

Check Point提醒企業的資安長，未來一年應更重視的防範措施，包括降低複雜性彌補網路技能落差、限制雲端配置錯誤衍伸的成本，善用自動化和人工智慧，檢測人眼未能及時發現的網路風險。