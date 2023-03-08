群光2023先蹲後跳 採高單價拚獲利

群光（2385）今公布2月份自結合併營收為68.63億元，累計1-2月自結合併營收達139.52億元，年減23.7%。自去年開始，NB市場面臨存貨調整的挑戰，今年上半年有望進入調整尾聲，群光的NB相關零組件今年將主攻高附加價值產品，以高單價力拚優於市場成長的成績單。

展望今年，群光期許營收繼續穩健成長，並且特別著重增加高附加價值的產品組合，繼續提升整體獲利。群光今年AI影像產品，將以建構更多元的產品組合為目標，希望將商用監測、車用以及智慧影音的產品營收比例擴大，提升整體獲利。

另外網通產品，預期將繼續受惠於歐美基礎建設的強勁需求。法人預期，群光今年營收將先蹲後跳，第一季為淡季，之後逐季上揚，全年Non PC產品營收有望成長雙位數，全年營收則穩健成長中個位數，獲利力拚再次突破歷史紀錄。

群光集團迄今年2月22日已成立滿40周年，從最初的百萬營收，大幅成長到去年的千億營收，獲利也首度於去年突破一個股本。集團在40年內也孕育出三家上市公司，群光首先於1999年上市，子公司群光電能則於2013年上市，而群光小金雞展達通訊也順利於去年12月上市。

過去這40年，群光亦見證世界製造版圖的變遷，由最初的台灣製造，率先至泰國生產鍵盤，之後在中國建立生產重鎮，現今因應世界情勢變化，再度選擇回到泰國拓展，秉持專業研發與精密製造的精神，持續為國際級客戶提供服務。

（時報資訊 任珮云）