元宇宙白皮書 揭兩世代差異

Yahoo公布亞太地區規模最大的「元宇宙世代白皮書」調查結果，發現台灣40歲以下的年輕人，對於元宇宙的興趣度在亞太區排名第二。

該項調查主要針對台灣、香港、新加坡、日本、澳洲和紐西蘭地區，大約有1萬5千名，13歲至65歲的受訪者。

該調查發現，台灣市場的千禧世代（25～40歲）及Z世代（13～24歲），知道元宇宙概念及對元宇宙興趣度在亞太地區排名第二，僅次於香港。而且這兩個世代，樂見品牌運用元宇宙在行銷廣告上，超過6成的受訪者會更想了解應用元宇宙的品牌，並注意品牌的活動，居亞太地區之冠。

台灣的Z世代對於能在元宇宙中自由打造個人專屬空間與物品的渴望程度同樣在亞太地區排名第二，認為元宇宙世界能讓他們充分展現個人創意與大膽的想法。此外，25％台灣Z世代想在虛擬世界中使用及穿戴現實品牌的服裝和飾品，比例遠高出其他市場。

根據報告，亞太地區有高達73％的消費者知道元宇宙，也代表元宇宙已經成為亞太地區的主流議題。顯而易見，網路原生代的消費者更是走在這股風潮的前端，有66％的千禧世代和Z世代期待元宇宙到來。

然而，調查中也顯示，千禧世代及Z世代對元宇宙的想像和期望不同，且對於虛擬社群、虛擬分身、沉浸式娛樂和創作自由度的看法也存在相當程度的差異。

舉例來說，Z世代期望在元宇宙中建立社群人脈，重視虛擬社群、虛擬分身，以及完全個人化的設定，且相信每個人在元宇宙都享有公平的機會。至於千禧世代則是較重視，在元宇宙中逼真的娛樂互動，享有沉浸式體驗，利用數位虛擬分身成為促進互動體驗的方式之一，同時對虛擬世界的交易和經濟活動抱持開放態度，研究顯示，千禧世代會將真實生活的興趣帶到元宇宙中，並增強體驗。