Micro Led何時發酵？群益評估富采出爐

富采（3714TT）公布02/2023營收MoM+14.42％、YoY-42.32％。

富采（3714TT）公布02/2023營收：

富采（3714）公布02/2023營收14.64億元，MoM+14.42％、YoY-42.32％。雖02/2023營收止跌回升，但仍處於谷底。1Q23方面，處於LED傳統淡季，且受春節假期影響，工作天數相對短少。雖有看到部分背光、特殊照明急單，但因APPLE庫存調整由4Q22延續至1Q23，Mini LED出貨相對疲弱。以先前法說會釋出訊息來看，1Q23、2Q23皆未看到太好的消息，但1Q23有望為谷底，2Q23出貨動能回升，但2H23方才看到較強成長動能。



2023年方面，富采進行Micro LED布局，第一條產線將於2023年底完成（6吋產能5,000片套），Micro LED應用最慢將於2024年進入量產，會先從電視、穿戴式裝置開始切入，預期2026、2027年將切入車用。2023年資本支出規劃為60億元，Micro LED占20億元、紅光占7～10億元、隆達後段封裝（Micro Package）占5億元、晶成製程技術布局占10億元，其餘為新技術開發。以法說會展望來看，公司長期成長動能將來自於Mini LED車用背光，及Micro LED、化合物半導體等技術應用。

點選了解更多，獲取更多市場新訊

延伸閱讀

富采董事改選爆震撼 彭双浪擬取一席

富采去年EPS僅0.05元 不配發股利

富采 受惠面板迎春