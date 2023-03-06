電視面板價格 3月全面調漲

市調公布3月上旬最新面板報價，在面板廠強力操作、以及大陸618備貨需求帶動之下，電視面板價格全面調漲，中小尺寸電視面板價格上漲約1～2美元，大尺寸電視面板上漲約3～4美元，估計整個月漲幅可達2～5％。隨著電視面板價格翻揚，3月IT面板價格也可望全面止跌。

TrendForce研究副總范博毓表示，2月下旬主要尺寸電視面板價格已經小幅調漲，近期又看到大陸品牌為接下來的618促銷檔期備貨，因此3月份漲幅進一步擴大，若是以整個月來看，估計單月平均漲幅約2～5％。

范博毓表示，在農曆春節假期和工廠歲修過後，電視面板需求開始回溫，3月面板廠產能利用率均有所調升，估計第一季全球面板廠平均產能利用率大約落在65～70％的水準。但是目前面板價格仍「低於現金成本」，現階段面板廠目標是把價格拉回現金成本，因此相當謹慎地控制產能利用率，預期第二季面板廠產能利用率不會大幅調升，希望支撐4月、5月面板價格續漲。

電視面板價格全面調漲之後，IT面板3月可望全面止跌，後續價格走勢還是取決於需求什麼時候復甦。監視器面板來看，近期大陸618促銷檔期的備貨需求啟動，但是歐美市場商務需求還是不好，價格要調漲有一定難度。

至於筆電終端市場需求差，品牌拉貨沒有量能，面板廠也不願意議價，因此3月筆電面板價格還是持平。

TrendForce指出，受到工作天數較少，以及品牌為去化庫存調降訂單影響，2023年第一季筆電面板出貨預估為3,870萬片，相比前一季衰退10.4％，相比去年同期大幅衰退45.6％。第二季隨著品牌的庫存陸續恢復可控水位，加上工作天數增加，預估第二季筆電面板出貨量約4,630萬片，季增率約19.6％。