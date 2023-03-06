日媒曝全球前十大半導體慘況 僅這家撐住

半導體產業面臨供過於求危機，根據日媒報導，預估全球前10大半導體第一季營收持續惡化，恐僅有博通（Broadcom）維持成長，但成長率也明顯放緩。

日經中文網報導，全球大型半導體企業的業績正在進一步惡化，2023年1-3月（部分企業為2-4月等），10家企業多達9家營收呈現下滑，年衰退幅度介於3-51%，預估只有博通成長，但年增率也只有8%，與去年第4季年增16%相比，明顯放緩。

報導列出全球前10大半導體企業業績表現，除博通將年增8％，其餘9家都減退，其中美光預估年減51%最多，SK海力士居次衰退幅度也達5成，美商英特爾、輝達以及高通，則分別下滑40%、22%以及18%；其他包括三星年減15%、德州儀器減少11%、超微減10%，台廠台積電則年衰退3%。

報導指出，從最終損益的市場預期來看，全球前10大半導體企業第一季預估有4家虧損，5家利潤減少，顯示半導體衰退情勢加劇。

報導進一步分析，造成半導體大廠衰退持續惡化主因是民生用產品低迷，在需求減退和經濟減速背景下，個人電腦和智慧手機製造商等庫存都明顯增加。

文章來源：1季度世界10大半導體企業9家減收

（ 中時新聞網 邱怡萱）

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