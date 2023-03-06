集邦：第一季企業用SSD價格續跌

根據市調機構集邦科技指出，隨著OEM廠放緩伺服器出貨，中國市場普遍保守看待未來需求而力求降低庫存，固態硬碟（SSD）採購訂單未見明顯復甦。同時，供應商2022下半年的筆電及智慧型手機訂單大幅削減，導致庫存陡升，企業用（Enterprise）SSD轉而成為供應商唯一出海口，造成供需明顯失衡，去年第四季價格跌幅擴大至25％，跌勢持續到今年第一季。

三星去年第四季企業用SSD營收季減16.0％達17.80億美元，但由於積極議價爭取出貨量放大，市占率因此提升至46.9％。三星今年龍頭大廠地位仍不易被挑戰，主要是三星企業用SSD產品完整度和技術都處於領先地位，且下半年新平台搭載PCIe 5.0，三星已完成相關驗證，配合人工智慧（AI）服務興起，高速運算需求推升高頻寬記憶體（HBM）需求，三星在DRAM、HBM、SSD競爭力將更勝其他業者。

SK集團旗下SK hynix及Solidigm主要受中國市場全年疲軟表現及新產品導入時程較預期延長，去年第四季企業用SSD營收季減40.6％達7.205億美元，市占率下滑至19.0％。SK海力士完成和Solidigm第一階段合併後，雙方將以Solidigm為主要開發SSD的主體，共同於2023年推出以SK hynix的176層TLC 3D NAND的企業用SSD，但據集邦了解目前合作計畫有變，此將不利於雙方新產品的量產時程，恐衝擊後續出貨成長表現，而今年SK集團市占率提升除了仰賴中國市場的回溫，QLC 3D NAND的企業用SSD是否能獲得更多人採用才能提升長期的出貨動能。

威騰電子（WDC）因PCIe SSD出貨打入北美伺服器ODM生產鏈，營收自去年第二季起明顯成長，但去年第四季同樣受北美採購容量下滑，營收季減26.7％達4.93億美元。威騰受限於研發資源有限，導致PCIe 4.0介面企業用SSD推出時間較為其他供應商落後，故未來市占率提升仍存隱憂，加上今年下半年PCIe 5.0將開始搭配新處理器平台進入市場，威騰產品準備度較其他供應商略為不足，今年維持營收及市占表現恐面臨挑戰。

日本鎧俠（Kioxia）去年第四季營收受惠於身為主要的SAS主要供應商的優勢，該介面產品單價優於PCIe介面，即便企業用SSD訂單需求不如預期，但營收僅季減12.2％達4.91億美元。鎧俠除了持續擴大PCIe 4.0產品在中國市場及伺服器OEM生產鏈的驗證，預估今年PCIe 5.0產品進入量產，期望透過擴大企業用SSD類別營收進而取得較佳的獲利率。