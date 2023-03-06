AI晶片廠第一家 耐能智慧進駐竹科

近期ChatGPT對話系統火爆全球，AI強大的能力再次展現在人們面前。由李嘉誠旗下的維港投資、高通、鴻海、華邦電、旺宏等大廠投投資的耐能智慧（Kneron），日前進駐新竹科學園區的新竹生醫產業及育成中心，耐能智慧也是竹科第一家專以研發人工智慧晶片為主的公司。耐能2015年創立於美國聖地亞哥，是全球領先的全方案邊緣AI計算解決方案廠商，也是全球將AI晶片量產的主要公司之一，包括松下、鴻海及以汽車大廠，都是主要客戶，目前有250名員工。

耐能自研的高能效輕量級可重構神經網路架構解決了邊緣AI設備所面臨的三個主要問題，包括延遲、安全性和成本，從而使AI無處不在。迄今為止，耐能已經獲得了超過1.4億美元融資。

耐能創辦人劉峻誠表示，ChatGPT的營運成本非常高，建構硬體須耗資8億美元，一年營運費用高達60億美元。台灣要發展自己的ChatGPT是可行的，使用比GPU便宜的AI晶片性價性更高，耐能兩年前即推出支援Transformer的AI晶片。

ChatGPT以當前業內主流的Transformer模型為主結構，耐能智慧是長期紮根於AI行業的先行者，於2021年底發表的KL530為最早期支持Transformer模型的邊緣AI加速器，多年來在自然語言處理領域已具備極大的技術儲備，能夠將GPT系列模型有效部署至邊緣應用，使耐能在AI最產業落地化進程相當快。

不止於此，近年來，耐能還在諸多領域獲得成績，自研推出多款AI晶片，所研發的晶片不僅成功進軍智慧駕駛車載市場，同時逐步擴大在智慧安防及物聯網領域的市場占有率，收穫了諸多海內外客戶夥伴的認可，如韓華，德施曼，研揚科技，廣達集團，中興巴士，格力電器等。

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