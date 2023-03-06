手機「折疊年」到來 專家:恐成另一片紅海

就智慧手機市場而言，今年似乎將成為「折疊年」，隨著電子產品巨頭、主要是中國廠準備趕超在折疊機領域取得先機的三星電子，大量的折疊機正湧進國際市場，但部分產業專家認為此類設備價格高昂且就目前而言缺乏明確用途，因此折疊機實際上能取得多少天下，可能還有待觀察。另有分析師警告，隨著折疊機已經失去令人讚嘆的新意，新加入的競爭者想扳倒三星電子的龍頭地位，可能得掀起價格戰。

CCS Insight研究部門主管Ben Wood向CNBC表示，他們都很可愛，讓每個人都很激動，但我們真的知道市場有多大嗎？折疊機故事的旅程才剛剛開始，這是一個距離「成熟」仍然遙遠的手機類別。

三星自2019年推出全球第一支Galaxy Fold螢幕可折疊智慧手機以來，迄今已推出多款折疊機，Galaxy Fold系列像書本一樣左右對開，而Galaxy Z Flip系列則像傳統翻蓋手機一樣上下對折。

根據Canalys所做的調查，2022年三星占全球折疊機出貨量約八成。而到2023年，折疊機整體出貨量可望較2022年大幅成長111%，達到3,000萬支。而根據IDC所做的調查，目前折疊機在整體智慧手機市場的占比僅略高於1% 。

如此巨大的成長潛力吸引了試圖趕超三星的其他公司加入競逐。上個月，中國手機廠Oppo推出Find N2 Flip ，華為旗下榮耀（Honor）則為國際市場推出折疊機Magic Vs。聯想執行長楊元慶上周三透露，聯想旗下摩托羅拉公司將在今年晚些時候推出折疊機Razr的新版本。

此外，有消息傳出蘋果準備推出可折疊式設備，但可能是可折疊iPad，而非可折疊iPhone。上個月美國專利局公告該蘋果取得一項附有觸控感測器的顯示器專利，且蘋果在這項專利摘要中特別提到了一種折疊式電子設備。去年天風證券分析師郭明錤預測蘋果的折疊機將在2025年上市，且可能以可折疊iPhone/iPad混合機的樣貌現身。

儘管折疊機似乎將邁入百家爭鳴的一年，但有分析師警告折疊機的前景或許不如想像光明，有幾點應該留意，包括折疊機已經不再讓人為之驚嘆，以及其實用性有限。

華為手機品牌榮耀執行長趙明（George Zhao）此前接受媒體訪問時坦承折疊機仍面臨許多挑戰，尤其在電池續航力、機身重量以及昂貴的價格方面。例如榮耀的Magic Vs售價就超過1,600美元。

Canalys分析師Runar Bjorhovde表示，就我看來，這些折疊機的推出，主要是為了藉由展現創新來提升品牌形象，而非透過大量銷售來營造品牌形象。由於三星這幾年來已經在市場上推出多款可折疊智慧手機，要再出現革命性變化的折疊機幾乎是不可能的事，折疊機可能難以再讓消費者感到驚嘆，最終這些後起之秀可能需要降低價格，才有機會挑戰該南韓巨頭的領先優勢。

此外，折疊機用途不大也可能阻礙其拓展市場。根據瑞銀此前對美國、英國和中國共7,000名智慧手機用戶所做的調查，在物色新手機時，他們認為最不重要的功能就是「可折疊」。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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