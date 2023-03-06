宏達電2月營收2.51億 月增17%年減21%

宏達電HTC（2498）今（6）日公布2023年2月自結合併營業收入為2.51億元，月增17.01％，年減21.38％；前2月營收4.66億元，年減31.34％。

宏達電董事長王雪紅日前第四次應邀擔任世界行動通訊大會專題演講嘉賓，她表示，過去三年，大家都因為疫情經歷互動方式的範式轉變。但多年來她依然深信用人文結合科技，可以釋放人類的無窮的想像力，從最根本基礎上永遠改變人們在世界上交流和互動的方式。未來需要一種全新的思維模式，以消費者為中心的創新和突破性的5G科技更需要積極的跨界協同合作，才能為持續成長的終端使用者提供最先進的服務、為企業展開新的契機，這不僅可以創造令人興奮的全新體驗，同時也塑造人類和科技的未來。

此外，宏達電在MWC會中除展示最新款一體機VIVE XR Elite外，還發表VIVERSE for Business、VIVE XR Elite for Business、全新的5G行動專網解決方案REIGN CORE S2與針對VR影劇與內容拍攝者開發的Mars CamTrack虛擬製作技術。

VIVE Arts再次跨界合作，攜手兩廳院展出2021年威尼斯影展最佳VR體驗獎作品「巴黎舞會」，該VR沉浸式體驗作品是由來自西班牙的跨界舞蹈鬼才布蘭卡．李，和電影導演佩卓．阿莫多瓦、電音團體傻瓜龐克、歌手保羅．麥卡尼都曾與其合作，觀眾能透過VIVE全身追蹤系統和實景娛樂技術，自行挑選由香奈兒設計的舞會服裝，裝扮自己的虛擬化身（Avatar），穿越在豪華宴會廳、奇幻花園派對或是巴黎紅磨坊，隨時都能與舞者或其他觀眾真實互動。

另外Vive Originals以「華燈初上」為基礎改編的沉浸式元宇宙戲劇作品「華燈初上未來版：小紅帽殺人曲」VR體驗版，也在MWC全球初登場，預計3月將公開電腦版，讓全球觀眾使用手邊的電腦設備就能進入元宇宙體驗作品。

（時報資訊 郭鴻慧）