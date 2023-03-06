聯電2月營收近22月低 前2月仍創同期次高

晶圓代工大廠聯電（2303）公布2023年2月自結合併營收169.31億元，月減13.57％、年減18.64％，降至近22月低點，仍創同期次高。累計前2月合併營收365.2億元，雖年減11.53％、仍創同期次高。

聯電先前法說時預期首季營運續降，晶圓出貨量將季減17～19％，美元平均售價（ASP）持穩，稼動率自90％降至70％，毛利率估自42.93％降至約34～36％、為近7季低點。受產線歲修影響影響，晶圓產能估約252萬片8吋約當晶圓、季減0.83％。

聯電總經理王石指出，今年全球經濟疲軟，客戶庫存天數高於正常水準、訂單能見度偏低，預期首季營運將充滿多重挑戰，但看好聯電可掌握跨產業持續數位轉型推動需求，對長期營運發展仍樂觀看待，並預期車用電子IC將持續成為未來重要成長動能。

外資對聯電後市看法持續多空分歧，2家美系外資認為毛利率展望優於預期，分別給予「買進」及「優於大盤」評等，目標價分別為55.5元及55元，另1家美系外資則鑒於三星明年外包訂單收回自製陰影揮之不去，仍維持「中立」評等、目標價37元。

聯電2022年合併營收2787.05億元、年增達30.84％，歸屬母公司稅後淨利871.98億元、年增達56.32％，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）7.09元則為近27年高點。董事會決議擬配息3.6元、創近27年高點，以6日收盤價51.9元計算，現金殖利率達約6.94％。

（時報資訊 林資傑）

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