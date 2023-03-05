鴻海2月營收年減11.65% 創歷年同期次高

鴻海（2317）5日公布營收，因部分產品拉貨動能保守，2月營收僅守住4千億元關卡，來到4,020.35億元，陷入月減39.12％、年減11.65％的雙減格局，表現略遜於2022年2月營收4,550億，僅拿下歷年同期次高，另累計前2月營收1兆624億元，仍呈年增17.94％，則為歷年同期新高，惟展望今年首季，鴻海強調，今年首季展望預期與外界約略一致。

針對二月的營收表現，鴻海表示，四大產品線除「元件及其他產品類別」與1月份表現約略持平之外，其他三大產品類別皆有衰退的情形，其中「雲端網路產品類別」因拉貨動能保守，出現月減表現，至於「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則是因為元月份客戶拉貨動能較大，基期較高，出貨較元月走弱，且月減幅度也較大。

相較於去年同期的表現來說，四大產品線表現也不佳，除「元件及其他產品類別」表現和去年約略持平外，「雲端網路產品類別、「電腦終端產品類別」均因拉貨動能保守，年對年略微衰退，「消費智能產品類別」則年對年有衰退情形。

就累計營收的表現言之，四大產品線中，「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」仍維持正成長，「雲端網路產品類別」約略持平，「元件及其他產品類別」則有衰退情形。

鴻海指出，「消費智能產品類別」1月份因鄭州廠區恢復正常生產，此類產品出貨提升，故此類別累計前2月營收維持成長，「電腦終端產品類別」因今年料況供應較2022年同期改善，也維持成長，相形之下「雲端網路產品類別」和「元件及其他產品類別」則表現相對比較弱，其中「雲端網路產品類別」累計前2月營收表現約略持平，「元件及其他產品類別」因拉貨動能保守，今年累計前2月營收表現略微衰退。

展望未來，鴻海指出，基於2023年前二個月的營收狀況，2023年第一季營運展望預期與外界約略一致。

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