佳世達2022營改寫新頁 2023力拚更好

佳世達集團（2352）將於8日舉行法說會，除了去年獲利表現之外，佳世達董事長陳其宏對於今年的展望和景氣變化的看法也備受關注。2022年佳世達集團營運寫佳績，全年合併營收為2398.29億元，較前一年增加139億元、年增率6％，再度刷新歷史紀錄，集團子公司獲利也紛紛傳捷報，挹注母公司獲利。

去年電子業景氣下滑，佳世達的資訊產品因為客戶調節庫存、出貨也受到影響，不過公司超前佈署高附加價值新事業，2022年網通事業和智慧解決方案事業營收都超過300億元、醫療事業也跨越200億元大關，營運規模持續擴大，帶動佳世達整體營運表現仍超越前年水準。

佳世達旗下幾個主要事業體來看，網通廠明泰去年擺脫缺料的影響，再加上新市場助攻，累計2022年全年合併營收為336.34億元，年增率20.72％，2022全年營收創下歷史新高紀錄，每股純益1.69元、為10年來高點。

工業電腦廠友通掌握新基礎建設的剛性需求，2022年全年合併營收約161.57億元，較前一年成長22.29％，全年營收和毛利雙雙創下歷史新高，每股純益約4.61元。明基醫受惠於醫療服務和防疫物資成長，2022年合併營收約29.51億元、年增101.51％，稅後純益1.8億元、年增525％，每股純益4.04元，營收、獲利同步創高。

對於今年展望，佳世達先前預期，整體來看今年景氣跟去年差不多、可能會比去年好一點，但不同公司、不同產業狀況也有所不同。至於佳世達大艦隊本身來看，醫療事業正面看待、解決方案也持續成長，網通也不會太差。即使在大環境諸多變數之下，高附加價值事業成長快，佳世達集團期望靠著高毛利事業的成長穩住獲利。