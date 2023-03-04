台達電搶人才不手軟 新鮮人有望百萬年薪

台達電連二年調升研發人員薪資

搶人才不手軟，台達電連續第二年調整研發人員薪資，碩士新人起薪最高可達75,000元、博士為96,000元，職場新鮮人首年年薪就有機會超越百萬，台達電也宣布今年將在台灣招募2,500名新血、比去年大增66％，職位包括AI資料科學家與軟、硬體研發人員，以及採購、財務等非理工職位，占今年全球徵才總額的一半。

台達電從電源供應器出發，現在已經涵蓋IA、樓宇自動化、電動車動力系統與電力系統、網通、被動元件、醫療器材，以及與微電網相關的儲能設備、充電樁等，對軟體、硬體研發人員需求不斷增加，研發基地與生產據點也已經從台灣、中國，擴大至泰國、印度、美國、歐洲。

為了因應全球營運布局，台達電宣布全球有超過5,000名的人才需求，比起去年的全球人才需求大增1倍，其中，今年預計在台招募2,500人，也比去年的招募規模多了1,000人，今年的人才招募範圍涵蓋電源、機構件、軟韌體開發、儲能、資通訊系統、車用電子、AI資料科學家等領域工程師，以及非理工系職缺，如採購、資訊安全、法務、財務。

而面對過去兩年台灣半導體業的高薪造成電子中下游產業的招才困難，台達電連續第二年宣布調整研發人員薪資，台達電今年提供更具競爭力的薪資福利方案，依據學經歷背景，碩士新人起薪最高可達75,000元、博士為96,000元，並大幅加碼研發人才培育獎學金，碩士60萬元、博士150萬元，比起去年研發類碩士新鮮人起薪最高可達7萬元、博士為9萬元來說，今年台達電的職場新鮮人起薪調高6％～7％左右。

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