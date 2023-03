蘋果春季發表會下周登場 傳i14新色曝光

蘋果iPhone手機過去曾在三月春季期間推出新色系,並在市場掀起一波討論話題。日本網站MacOtakara引用來自微博爆料指出,蘋果將在下周舉行春季新品活動上,曝光iPhone 14 和 iPhone 14 Plus今春神秘新色,據傳是偏暗的黃色系。外界推測,蘋果在春季推出iPhone新色,主要為提振銷量。

平面設計師火速設計一組「黃色」iPhone 14渲染圖,從圖中看來,新配色偏向於亮黃色,整體比較年輕活潑,更加適合年輕果粉,但究竟是亮黃色調或是暗黃色,果粉拭目以待。

目前iPhone 14和iPhone 14 Plus有藍色、紫色、午夜黑、星光白、紅色共五種顏色可選。外界推測,蘋果此次推出「黃色」版本應是為了拉抬買氣。

去年3月,蘋果為 iPhone 13和iPhone 13 mini推出新的綠色,並為 iPhone 13 Pro機型穿上新的阿爾卑斯綠色;2021年 4 月,蘋果則推出紫色的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini。

外媒MacRumors日前透露,蘋果計畫在下周舉行春季新品活動,可能與即將發表的iPhone新配色有關,但發表會主題尚未確定。

iPhone 14 in new Yellow finish

made by @aaple_lab | Based on leaks #iPhone14 #aaple_lab #Apple pic.twitter.com/S5bVe8N7cy