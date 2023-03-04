iPhone狂跳一通知恐被盜 達人教1招自救

現代人手機裡有很多重要隱私，不慎被盜恐損失慘重，近日不少網友哀嚎iPhone狂跳「允許Apple ID被登入」的提示訊息。部落客「iPhone瘋先生」分享，如果本人在台灣，但登入地區卻顯示在國外，那有極大的機率是被盜了；若地區顯示在台灣但與本人所在縣市不相符，則有可能是Apple伺服器的定位是讀取電信業者提供服務機房位置。建議民眾有疑慮就立即修改密碼。

部落客「iPhone瘋先生」近日發文分享，最近有不少網友反應，iPhone會跳出「允許Apple ID被登入」的提示訊息，而登入的位置是在大陸，讓許多人擔心究竟是手機壞掉了，還是自己的帳號被盜用了。

對此「iPhone瘋先生」解釋說，iPhone、Mac或iPad跳出「Apple ID登入要求」的提示訊息，若登入的地址顯示在國外，不管是大陸、日本、還是中東地區，而你本人卻在台灣的話，那有很高的機率是Apple帳號被盜了，出現通知是因為Apple的「雙重驗證安全機制」被啟動，阻擋了駭客登入，這時候建議民眾快點修改密碼。

「iPhone瘋先生」也說，「Apple ID登入要求」的提示訊息有時候會與本人所在的城市不相符，這時候有2種可能，如果很肯定自己近日沒有登入任何Apple服務，那也有可能是帳號被盜了，但如何有持續使用Apple服務，那就有可能是Apple伺服器是讀取當下電信業者提供服務的機房位置，導致手機持有人所在縣巿和提示訊息的地點不同。

「iPhone瘋先生」表示，想解決帳號被盜的疑慮，首先打開iOS的設定，點選最頂端的Apple ID帳號，重設密碼，但要記住新密碼不能是最近1年內用過的；密碼修改完成後，會跳出通知詢問「是否要登出其他正在使用您Apple ID的裝置？」為了安全起見，建議選擇登出。

（中時新聞網 何立雯）

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