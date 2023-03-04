女性網購消費金額 男性的2.5倍

LINE購物在38婦女節前夕，發布「XYZ世代女性消費趨勢分析」，2022年女性總訂單量較男性顧客只多1成，但消費金額卻是男性用戶的2.5倍（256％），顯示女性用戶充分掌握自己和家庭需求的消費主導權。

為搶攻女性客戶，LINE購物也從即日起至3月8日，推出婦女節「姐的大牌 我說了算！品牌賞」活動，集結超過1,000家品牌，最高祭出LINE POINTS 18％回饋。LINE表示，三年的疫情培養出消費者線上購物的習慣，且消費時更精打細算，統計2022年LINE購物平台的總訂單金額，較前年成長5成之多。

根據今年度的XYZ世代女性消費趨勢分析，LINE購物表示，兩性用戶在消費金額、訂單數量與搜尋比價及點數紅包使用等行為均有所差異，整體而言，女性的消費動能高於男性。

如果單看女性族群也會發現，不同族群有不同的特色。X世代（45～59歲）族群「最會買」，平均每一周都會下單，且平均下單金額是Y、Z女性族群的10倍以上。

購買的品牌多半是時尚流行品類，消費年成長率達140％；受歡迎的品牌有優衣庫、ONE BOY、OB嚴選等。

而Y世代（35～44歲）介於X世代與Z世代之間，屬於「精明理性」的消費族群，最會利用比價工具及使用點數或紅包等優惠，其購買的品類多半是居家生活產品。此世代女性在生活用品相關的消費金額年成長7成，最常逛的網站為屈臣氏、特力屋、康是美等。

至於Z世代（15～34歲）這個年輕族群則是「最愛美」也「最多金」，熱衷購買的品類包括手機、相機、婦幼童、鞋包配飾等。這些品項的年成長率為211％。LINE購物分析，此族群社交需求高，在美妝保養品的消費年成長率為122％；最愛的品牌為雅詩蘭黛、植村秀及MAC等。

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