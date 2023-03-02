分析｜景氣好不好 看雙D就知道

雙D（面板與DRAM）產業去年價格直直落，面板廠去年下半年起就陷入虧損，雖然近期價格喊漲，但市調預估，要到第三季價格才有辦法「重回現金成本」，意味著下半年才有機會喘口氣。

至於DRAM今年第一季價格續跌，市調預期各原廠第一季「營業利益率也將由正轉負」，預期雙D上半年恐怕仍難逃虧損。

值得注意是，雙D是標準的市場大宗標準規格商品，從這兩者的短中期現況來看，顯示整體科技業的景氣，恐怕還未走出泥淖。

集邦統計，去年第四季DDR4價格季跌23～28％，DDR5價格季跌擴大至30～35％。去年第四季DRAM產業營收122.81億美元，季減幅度達32.5％、並超越第三季（季減28.9％），已逼近2008年底金融海嘯時的單季36％跌幅。主要下跌原因是受DRAM產品平均銷售單價下跌及供應商削價搶出貨影響。由於第一季DRAM價格續跌，集邦預估各原廠營業利益率將由正轉負。

面板廠去年下半年大虧，目前價格仍在低點，第一季仍難逃虧損。雖然近期在大陸面板廠領軍之下，各方高喊要漲價，不過仔細看這次所謂的「供需平衡」，很重要的一個關鍵，其實是在於各面板廠大減產、積極拉低稼動率，而非需求真正翻揚去推升價格反彈，可謂人為斧鑿痕跡頗重。

廠商自己都表示，至今全球各世代生產線平均稼動率仍在70％以下，透過強力控制產出，面板供需才趨於平衡，至於需求面仍有待「戰爭結束、通膨趨緩」後，需求才可望恢復。

而這邊就出現一些重點可以觀察，首先是，即使等到市場需求的元氣慢慢恢復，大家都要開始拉高自己的稼動率時，問題恐怕才會出現，因為減產時大家有志一同（怕愈虧愈多），等要恢復正常生產時，不知道還能否如此「有序」？

其次，先前友達宣布每股擬配發0.8元現金股利，偏保守的股利就被市場解讀為，今年恐怕市況不明，選擇保留現金在手，期望明年全面景氣翻揚再發放先前承諾股東的股利。因此後續景氣好不好，看來還需要很密切地觀察。

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