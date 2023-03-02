特斯拉墨國擴廠 和碩、廣達準備好了

特斯拉已傳許久的墨西哥廠終於拍板定案，而快手快腳的代工廠和碩、廣達，更在特斯拉宣布投資案前就都動起來。最早表態赴美設廠的和碩，對北美廠投資總金額達2.14億美元，並正在人力銀行網站上招兵買馬，而廣達透過合作夥伴興建的墨西哥廠，去年七月已經動土、總投資額估計達1.3億美元，將以生產ECU、車用自駕電腦ADAS為主。

特斯拉在美西時間1日的投資人日證實，將在墨西哥北部Nuevo Leon州Monterrey興建Gigafactory以生產電動車，特斯拉墨西哥廠距離現有的德州廠不遠，車程約7小時左右。

Tesla全球闢生產基地

而據了解，早在約兩、三年前，特斯拉即告知供應鏈墨西哥廠將有設廠計畫，並且透露特斯拉的目標就是一年生產2,000萬台車，除了墨西哥廠之外，特斯拉還會陸續在全球多個地點設立電動車生產基地。

也因此，特斯拉相關供應鏈紛紛動起來，以最早表態的和碩來說，2020年底便透露正在評估赴美設廠，2021年底決定在美墨邊境的Chihuahua州Juarez市的和碩既有廠區興建北美廠，該廠距離特斯拉德州廠車程約12小時，距離特斯拉剛剛宣布的墨西哥廠車程也在13小時以內，而和碩前任執行長廖賜政表示，和碩北美廠產品出貨至主要客戶都是一天以內能夠抵達。

就近配合品牌廠生產

目前和碩為特斯拉代工的產品包括中控台、ECU，以及家用充電樁。

特斯拉Fremont廠需求由和碩桃園廠負責，上海廠的需求則由和碩蘇州廠來滿足，至於特斯拉柏林廠、奧斯丁廠都由和碩北美廠供應。

廣達上海廠是特斯拉上海Gigafactory的ECU供應商，為了配合特斯拉與其他美國車廠客戶的需求，廣達也已經默默前進墨西哥，地點就在特斯拉墨西哥廠址的所在地Nuevo Leon州。

廣達墨西哥廠擴建新廠房已於去年7月中動土，廣達墨西哥廠所在的工業開發區業者表示，包括營運資金在內，廣達總投資金額達1.3億美元、新廠落成後將在當地聘僱2,000名員工。不過廣達表示，墨西哥廠是廣達與當地夥伴合作，廣達投資的金額未達公告標準。

而根據目前的資料來看，廣達在墨西哥廠生產的產品以ECU、車用自駕電腦ADAS為主，前者應該是服務特斯拉，後者則是廣達與美國眾多車廠合作的主力，也因此現階段在墨西哥廠招募的人力以車用電腦機構件、ADAS工程師為主。

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