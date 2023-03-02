韓國1月晶片庫存暴增28% 近27年來最大

韓國1月半導體庫存暴增28%，創下近27年來最驚人的增速，顯見科技產業持續低迷，對南韓經濟成長造成壓力。韓國半導體庫存續飆的骨牌效應，從最新出口數據看出端倪，韓國昨披露2月出口金額，已經連續5個月走跌。專家認為，跟全球景氣疲弱對半導體產品需求普遍不佳有關。

韓國統計廳周四（2日）公告指出，1月晶片庫存較上個月成長28%，創下1996年2月以來最大增幅。與去年同期相較，庫存更增加39.5%。

半導體產業是韓國經濟關鍵動力之一，占上（2）月出口總額12%左右。稍早數據顯示，韓國2月出口總額年減7.5%，連續5個月下降，晶片出口更狂瀉42.5%。

隨著全球半導體需求狂掉，韓國經濟在2022年第四季呈現衰退。由於出口進一步下滑，今年第一季經濟也面臨挑戰。

目前全球央行可能更長時間維持高利率，加上地緣政治局勢升溫，為半導體需求復甦前景蒙上陰影。與此同時，韓國還面臨來自美國的壓力，要求減少對大陸晶片銷售和生產的依賴，也將進一步拖累韓國科技行業。

另外，韓國統計廳表示，隨著售價大幅滑落，1月工廠出貨量暴跌25.8%，晶片產量也較前一月下降5.7%。

韓國財長秋慶鎬日前警告，除非晶片銷售出現反彈，否則韓國出口低迷將持續下去。

（中時新聞網 吳美觀）

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