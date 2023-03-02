集邦：去年Q4 DRAM產業營收季減逾3成

根據集邦科技研究顯示，去年第四季DRAM產業營收122.81億美元，季減幅度達32.5％並超越第三季的28.9％，已逼近2008年底金融海嘯時的單季36％跌幅，主要下跌原因是受DRAM產品平均銷售單價（ASP）下跌及供應商削價搶出貨影響。

由於去年第三季起客戶拉貨急凍，DRAM供應商的庫存快速堆積，因此為搶占第四季的出貨市占率，供應商議價態度更為積極，其中又以伺服器DRAM跌幅最劇，去年第四季DDR4價格季跌23～28％，DDR5價格季跌擴大至30～35％。

包括三星、SK海力士、美光去年第四季營收均明顯下滑，在上季的價格戰中，三星讓價態度最為積極，因此在需求衰退之際，出貨不減反增，儘管營收金額來到55.40億美元並較上季下滑25.1％，衰退幅度是三大DRAM原廠中最低。

SK海力士去年第四季營收季減35.2％達33.98億美元，主要是價格跌幅劇烈使得營收面臨衰退。美光去年第四季營收28.29億美元，季跌41.2％為前三大廠中最大。由於營收大幅下滑，集邦預估第一季各原廠營業利益率將由正轉負。

產能規劃方面，三星Line15因優化舊製程產線，投片小幅下滑，產能擴張重心集中在新完工的P3L，今年第一季已開始小量試產，是支撐今年總投片量擴增的主力。

SK海力士在去年第四季宣布減產，今年第一季稼動率為92％，預期第二季會進一步下滑至82％，其減產較大規模發生於中國無錫廠，位於韓國的M16產線為先進製程，故維持原先小幅增產計畫。

美光於日本與台灣同步減產，產能稼動率為84％，今年全年將維持相同水位，1β新製程已於日本廠量產，台灣廠將在下半年開始量產。