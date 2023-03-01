Gogolook揭3大詐貸途徑、5大詐騙手法

Gogolook走著瞧1日發布「2022年度Gogolook報告：金融貸款篇」，該公司表示，社群廣告、LINE、簡訊為三大詐貸途徑。

據Gogolook旗下金融商品比較平台「貸鼠先生」統計，詐騙集團最常利用的三大詐貸推銷途徑依序為FB與Youtube廣告、LINE假帳號、陌生簡訊，讓民眾一步步陷入詐騙圈套之中。

貸鼠先生歸納常見詐騙流程，詐貸推銷途徑均引導受害者進入詐貸官網申辦貸款，並在申辦、審核以及放款環節中置入詐騙話術，例如佯稱申貸者匯款帳號填寫錯誤需繳納保證金方可重新放款等。貸鼠先生呼籲申貸者尋求合法貸款管道與方案，避免落入詐貸圈套中。

貸鼠先生分析五大詐騙手法，首先，詐騙集團經常偽冒知名銀行的官網與logo，並透過簡訊、廣告、仿冒粉絲專頁張貼貸款消息，讓民眾誤信為銀行所屬機構，企圖魚目混珠。

其次，貸款詐騙大多無法搜尋到該公司的相關基本資訊，例如：市話、營業地址、公司負責人等。

第三，若按對方要求而繳交印鑑、存摺、金融卡、身分證件、自然人憑證等個人證件，不僅借不到救急金，更可能淪為詐騙集團的人頭帳戶，成為前科犯。

第四，許多詐騙集團標榜100％過件率，或是在頁面中凸顯「已有上萬人申貸成功」等跑馬燈字樣，都是不實廣告資訊。

第五，詐騙集團時常謊稱能提供超高額度，以及免擔保品、免聯徵紀錄就可以貸款，待民眾上鉤後，再要求繳納帳戶解凍費，風險解鎖金、作業費與保證金，並在收到款項後捲款潛逃，錢難以追回。

根據警政署刑事局數據統計，截至2022年10月底，詐貸案例共發生574件，較前年增加77％，增加幅度驚人。

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