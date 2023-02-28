細數ChatGPT商機 受惠台廠浮現

聊天機器人ChatGPT已成為人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）應用的當紅炸子雞，業界看好後續類似ChatGPT的AI應用將會如雨後春筍般快速增加，並帶動元宇宙應用及生成式AI興起，而這些都會成為以資料中心為主的雲端運算、以及以手機或物聯網為主的邊緣運算的全新工作負載。

法人看好AI及HPC運算需求將會受到ChatGPT等新興AI應用拉動而強勁成長，預期高效能中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）、可程式邏輯閘陣列（FPGA）、AI運算加速處理器等晶片需求強勁，台積電先進製程及先進封裝接單看旺，日月光投控、京元電、中華精測、穎崴等封測相關業者同步受惠。

再者，與ChatGPT相同的特用型AI大型運算模式，需搭配客製化特殊應用晶片（ASIC）及演算法，包括創意、世芯-KY、智原、M31、力旺等矽智財（IP）及設計服務廠可望爭取更多訂單。而AI及HPC運算帶動龐大資料傳輸需求，將刺激高速網路晶片及高速傳輸介面需求成長，可望拉抬瑞昱、亞信、聯發科等網通晶片出貨。

ChatGPT重新定義伺服器及資料中心，特別是透過AI及HPC運算來執行這些資料密集且複雜的工作流程，同時與分散各地的團隊共用資料與協同合作，需要配備高端CPU、GPU、及進階高速網路的伺服器。同時，ChatGPT讓雲端AI的硬體建置需求明顯增加，同時也帶動邊緣AI裝置的銷售動能，超大規模資料中心的算力升級更顯重要，並處理新的工作負載。

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）認為，元宇宙應用和生成式AI的興起，需要更高運算能力的底層硬體。隨著AI擴增的工作流程呈現爆炸式成長，從傳統的研發和數據科學工作，到工廠車間或安全辦公室的邊緣設備，再到用於文字對話和文字到圖像的生成式AI解決方案，都對加速運算能力的需求呈指數級增長。

隨著ChatGPT這類AI應用開始遍地開花，提升AI及HPC硬體算力將會是未來幾年半導體市場最強勁需求動能，輝達表示，只有具備最強大的AI運算、渲染和模擬能力，才可能處理資料科學、生產製造、媒體與娛樂、醫療等各領域的繁重工作量。