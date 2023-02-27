倍力資訊攜手鄧白氏 用｢碳管家｣攻碳盤查

軟體廠商倍力資訊（6874）表示，除了軟體代理之外，也投入自研商品，主要鎖定在法遵等剛性需求，第二項自研產品「碳管家」已於2023年1月份上線，與美商鄧白氏共同合作，瞄準環保署600家擴大碳盤查企業及高達20萬家中小企業的碳盤查商機。

該服務提供授權買斷及訂閱租賃兩種模式。預計2023年即可貢獻營收。

倍力今年1月營收為3.63億元，較去年同期大幅成長218.64％，主要成長動能還是來自於客戶對於代理軟體產品的需求增溫。

2022年營收為14.76億元，年增26.7％，營業毛利2.2億元，營業利益1.19億元，年增16％。日前董事會通過2022年財報及現金股利。2022年歸屬母公司淨利9,155萬元，每股稅後純益4.81元，董事會通過每股配發現金股利3.8元。

倍力資訊主要營收結構為，代理軟體業務占9成，其餘的顧問服務及自研商品均各自占5％。

不過，自研商品雖然目前占比低，但是毛利高，且倍力資訊均鎖定企業的剛性需求，較不受景氣影響。第一項自有產品為智慧型財報系統，主要提供上市櫃公司企業自編合併報表等相關軟體。目前已有280家客戶。

另一項自研商品則是看好ESG相關，第一步推出「碳管家」，提供企業進行產品碳足跡計算、溫室氣體盤查清冊製作、溫室氣體盤查報告書製作，ESG Ranking評份所需的資訊準備和永續報告書編製等。

該項服務與知名品牌鄧白氏合作，雙方將共同為企業提供整體ESG方案。

倍力資訊董事長許金隆表示，碳排查也是屬於企業剛性需求。國際品牌均要求下游供應鏈需符合ESG的條件，例如蘋果電腦就要求下游供應鏈在2030年達到碳中和的目標，台灣有眾多電子零組件及供應鏈，為與國際接軌需要符合品牌所要求，而碳盤查是第一步。此外，環保署也已擴大碳排查對象至600多家，初步估計台灣有20萬家中小企業都有碳盤查的需求。

許金隆表示，碳管家的收費模式有二，分為訂閱制及買斷授權，視企業的需求而定。