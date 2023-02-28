英特爾H2擴大先進製程委外 台積進補

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）日前在線上會議中重申，英特爾3奈米處理器將會如期在2024年上市銷售，打破近期有關3奈米延後不實傳言。基辛格強調，英特爾的3奈米Intel 3製程進度符合預期，而包括Granite Rapids、Sierra Forest、Arrow Lake等處理器中的繪圖晶片塊（GPU Tile），將會採用台積電3奈米生產。

再者，英特爾預期今年底前會推出新一代消費性處理器Meteor Lake，運算晶片塊會採用英特爾4奈米Intel 4製程量產，繪圖晶片塊則會採用台積電5奈米製程投片。業者分析，英特爾下半年開始對台積電5奈米及更先進製程擴大委外，顯示台積電今年營運V型反轉態勢明確。

英特爾於1月底召開的法人說明會中提及Meteor Lake處理器會採用Intel 4製程生產，並以第14代Core處理器之名推出上市，但會議中未提及第15代Core處理器Arrow Lake，因此市場傳出英特爾3奈米製程推進可能不如預期，但基辛格於日前線上會議中否認跳票傳聞，並保證3奈米處理器將如期於2024年上市。

基辛格強調，目前消費性或伺服器處理器技術藍圖時程沒有任何延期，英特爾自有3奈米Intel 3製程與委由台積電生產的3奈米晶片塊等，進度仍符合預期。英特爾在消費性處理器、伺服器處理器、AGX顯示卡等部門執行的很好，晶圓代工業務發展愈來愈好，克服多種挑戰，將證明跳票傳聞是錯誤的。

根據英特爾產品技術藍圖，英特爾今年會推出採用Intel 4製程的Meteor Lake，其中繪圖晶片塊會採用台積電5奈米製程生產。

英特爾Granite Rapids及Sierra Forest等伺服器處理器會採用Intel 3製程生產，新一代Arrow Lake消費性處理器會採用Intel 20A製程，這些處理器的繪圖晶片塊都將採用台積電3奈米技術。

在製程進度部分，英特爾4奈米Intel 4製程已經進入量產，微縮版的3奈米Intel 3製程則是預期今年下半年可完成量產準備，至於2奈米Intel 20A製程將在2024年上半年推出，2024年下半年則會完成1.8奈米Intel 18A製程的生產準備。

英特爾預期，2奈米後製程進入埃米（angstrom）時代後，將採用全新的RibbonFET環繞閘極電晶體架構及PowerVia背部供電技術。

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