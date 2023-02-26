瑞昱 H1營運拚逐季成長

網通IC設計廠瑞昱第一季營運雖然仍將受到傳統淡季及庫存調整衝擊，不過法人指出，目前PC市場開始出現急單需求，預期最快第二季拉貨動能有望陸續浮現，代表瑞昱上半年營運可望逐季成長，有機會逐步擺脫庫存調整的營運低迷。

供應鏈指出，PC市場在農曆春節前處在保守氣氛，系統廠普遍持續去化庫存，拉貨動能疲弱；但在農曆春節過後，高階及電競PC市場開始出現小幅度的急單需求，讓PC供應鏈同步受惠。

瑞昱1月合併營收54.91億元，月減13.9％、年減46.2％，寫34個月以來低點。法人指出，瑞昱同樣感受到這波短期急單需求，2月、3月合併營收有望優於1月，不過整體來看第一季合併營收與去年第四季相比，可能仍將小幅衰退。

不過，由於PC市場已經出現短期急單，法人預期，PC市場在第二季有望先行以高階及電競應用開始出現回補庫存需求，屆時瑞昱有機會受惠，使上半年營運呈現逐季成長。

據了解，由於高階及電競屬於高效能應用，因此相關消費者對價格敏感度相對較低，為去化庫存較快的主要原因。不過目前系統廠庫存水位偏高，加上消費性PC市場需求從去年下半年以來仍未明顯回溫，業界普遍預期最快要到今年第三季整體庫存才有機會降至正常水位，屆時有望全面帶來庫存回補商機。

此外，瑞昱在車用乙太網路市場傳來佳績，在歐美、日本、韓國及中國等全球車廠客戶認證及拉貨帶動下，今年訂單動能依舊暢旺，成為瑞昱確立今年持續成長的產品線之一，不過當前營收占比僅在個位數水準，但對於毛利率維持有所助益，後續出貨動能持續看增。