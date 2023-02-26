臺慶科 連二年賺逾1股本

電感廠臺慶科公布去年財報，歸屬母公司業主淨利10.39億元，年減13.24％，每股稅後純益10.11元，為連續第二年突破一個股本，並寫獲利歷史次高紀錄；由於臺慶科的昆山廠、泗洪廠員工染疫之後已陸續返工，公司預期度過第一季谷底之後，最快在第二季末挑戰重返疫前的水準，今年可望呈現個位數百分比成長。

儘管去年總經變數大，大環境嚴苛，加上大陸上半年封控衝擊電子業，然臺慶科汽車訂單維持穩健，在消費性電子訂單下滑之際，汽車相關營收比重意外提升至近30％，支撐獲利，臺慶科去年獲利10.39億元，年減13.24％，雙率也僅微幅下滑至33.63％、19.26％，每股稅後純益10.11元，僅次於前一年的12.08元。

就去年第四季來看，受新台幣升值影響，臺慶科上季業外虧損3,500萬元，等於侵蝕每股盈餘0.34元，導致第四季獲利降至1.34億元，約最近13季相對低點，季減45％、年減50％，每股稅後純益約1.3元。

臺慶科董事會決議配息6元，僅次前一年的7元，總計將發出逾6億元股息，以24日收盤價113.5元計算，隱含殖利率5.28％，臺慶科訂於5月31日舉行股東常會，預計通過去年度決算表冊、盈餘分配案。

臺慶科展望今年不悲觀，除了匯率是很大的變數之外，由於汽車訂單一直穩健，較不受景氣影響，目前應用在汽車的產品以一體成形扼流器為主（Molding Choke），除了泗洪廠擴建車用產能之外，因應客戶非陸產能需求，臺慶科也將泗洪的車用產能拉回台灣，並陸續通過客戶查廠。

另外，臺慶科看好，新能源車在電感的使用量比傳統燃油車多3至5倍，包含先進駕駛系統的鏡頭與雷達、娛樂系統的儀表板與介面控制等。