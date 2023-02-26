神準 去年EPS達21.7元

神準去年淨賺逾二個股本，EPS以21.7元拿下網通股每股獲利王。惟因今年仍有大筆資本支出，神準保留實力，僅派發5元現金股利。

神準去年受惠於在家工作的趨勢，帶動智能網路及運算網路x86系統產品出貨暢旺，加上2021年缺料遞延訂單助拳，推升神準去年獲利飆升，去年營收163.22億元，年增77.81％，因營收規模放大，儘管毛利率18.46％僅持平於前年的18.73％，但歸屬於母公司淨利卻高達10.65億元，較前年的4.49億元倍增，換算去年EPS為21.7元，勝過前年的EPS 9.16元。

單就去年第四季表現，因旺季效應帶動，神準去年第四季營收53.75億元寫下歷史新高，換算EPS 6.62元再締新猷，較前一季的EPS 6.33元及前年同期的EPS 3.18元，分別成長4.58％及108.18％。

看好網通業至少還有二年好光景，神準趁勝追擊，今年資本支出直上20億元，相當於現有股本4.91億元的逾4倍。

因仍有大筆投資待支出，神準日前經董事會決議，擬撥出2.45億元派發股利，每股擬配發5元現金股利，雖較前一年的3元大增，但派發率僅23.04％，以24日收盤價297元換算，現金股息殖利率僅1.68％。

神準日前因股價漲勢凌厲，應主管機關要求，先行公布元月獲利，營收13.67億元，年增46％，但獲利不如預期，稅後盈餘0.58億元，年減33％，換算EPS為1.2元，表現不若去年12月的EPS 1.81元。