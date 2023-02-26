中華電與新加坡電信 將誕生第三顆衛星

中華電信繼投資發射中新一號（ST-1）、中新二號（ST-2）衛星之後，決定攜手新加坡電信（Singtel）共同投資發射ST-X衛星，市場推估ST-X總投資金額落在新台幣百億元左右。這是中華電信闊別12年之後，再度投資發射衛星。

中華電信表示，上周五（24日）董事會正式通過「ST-2衛星接續計畫」投資案。ST-2衛星預計使用至2029年10月，實際退役時間會視接續衛星之啟用時程而定，中華電信為維護客戶衛星通信的延續使用及無縫接軌，已著手規劃ST-2的接續衛星，尚待合約簽訂，目前正與新加坡電信針對合約內容細部協商中，預定2026年開始興建，包括發射衛星及建設相關地面接收站等設備。

中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭表示，ST-X的頻寬容量將比ST-2大，中華電信將在ST-X爭取超過50％的過半頻寬容量，至於雙方各自投入的金額，視取得頻寬容量而定。

市場人士分析，ST-2當初總投資規模達3.5億美元、約合新台幣百億元，其中新加坡電信出資62％、中華電信出資38％，而ST-X總投資規模估將超過新台幣百億元，中華電信順利爭取過半頻寬後，換算出資金額將超過50億元，中華電信與新加坡電信將共同擁有ST-X主控權。

中華電信發言系統指出，擴大投資發射衛星，主要因應市場對於衛星頻寬需求增加，且需求主要來自既有客戶需求、電視廣播、政府緊急救災、支援離島一般與緊急通訊、重要通訊緊急備援，以及企業需求等幾個面向。

ST-X除將提供語音、數據、視訊服務、IP網際網路、VoIP、企業資源管理與監控等IP應用之外，也規畫納入元宇宙創新應用服務，並為布局6G及下一代通訊事業預作準備。

中華電、新加坡電信於1998年共同投資發射ST-1、也是台灣第一顆擁有主控權的通訊衛星。2011年中華電信新加坡子公司再度與新加坡電信成立合資公司，共同發射ST-2。

而ST-X將會是雙方共同投資發射的第三顆衛星，並傳出代號ST-X可能是ST-5（中新五號），但尚待雙方做最後的確認。

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