全球科技巨擘裁員潮 台科技業只做這2件事

今年以來全球大型企業出現一波波裁員潮，尤其又以科技業砍得最兇，反觀國內，除觀光餐飲飯店、營造業不斷大喊缺工外，科技業似乎也未見大幅裁員跡象，人力銀行業者即認為，因為留才不易，國內科技業只會採取二種方式因應，不至於出現大幅裁員動作。

全球科技業裁員風潮一波波，國際裁員網站Layoffs.fyi的統計，今年以來至2月14日為止，全球科技公司裁員人數正式突破10萬人大關，其中有Google、Meta等四大科技公司裁員人數破萬最多，其中Google裁員人數高達1.2萬人，Meta裁員人數也達1.1萬人，科技巨頭亞馬遜、微軟從宣布開始裁員至今，被裁員人數也已經衝破萬人。

有網友在PTT發問「台灣科技業有開始裁員嗎?」好奇近期台灣科技業有開始裁員嗎？

1111人力銀行發言人黃若薇表示，台灣連續幾個月出口表現不佳，以出口為導向的製造業，如部分科技產業或傳產受到衝擊，今年可能陸續調整人力配置，但台灣缺工現象未解加上留才不易，估計企業會採取「停止招聘」或「遇缺不補」兩種方式因應，徵才計劃趨於保守觀望。

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前工作機會數達63萬筆，表明整體產業徵才熱度未減，缺工產業第一名為餐飲╱住宿服務業，開出14.3萬個工作機會，年成長27%；其次醫療照護╱環境衛生5.4萬個工作機會，年成長25%；第三則是建築營造╱不動產相關超過6萬筆工作機會，年成長率18%。

而全球經濟放緩，外貿動能降溫，一般傳統製造則從5.6萬跌至5.2萬，減幅達7.14%，科技業則從去年6.2萬個工作機會略為下滑近5%，減少了三千個工作機會。

黃若薇指出，雖然台灣出口訂單下滑，但觀察整體失業率應不會大幅提升，相較於去年底開始的國際科技大廠大裁員浪潮，對台灣影響有限，目前科技業工作機會數下滑，可視為是疫情後的徵才校正回歸。

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