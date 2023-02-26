台廠勇闖MWC 內行點名2檔網通大吃肥單

地表最大通訊展「行動通訊世界大會」（MWC）即將於明（27）日在西班牙巴塞隆納重磅登場，今（2023）年是疫後首度恢復全實體展，台灣電信業者、網通廠商無不摩拳擦掌，展示技術成果、準備搶單，國際重量級手機、電信、軟體、無線通訊等標竿企業也將與會，包括Intel、Meta、Google、三星等皆有參展。

台灣除了聯發科（2454）、宏達電（2498）、中磊（5388）等個別參展外，工研院領軍和碩（4938）、廣達（2382）、仁寶（2324）等組成「國家隊」，在MWC設立「台灣館」；摩爾投顧分析師何基鼎表示，在利多題材發酵前，可提前布局，等待利多發酵，再獲利了結，盤面上看好台揚（2314）、仲琦（2419）。

衛星通訊大廠台揚（2314）專攻5GO-RAN基地台的RRH，歐洲客戶於2022年第三季進入量產穩定出貨，推升單季營收向上、現金流轉正，台揚目前25家合作的營運客戶，已有2～3家進入商轉，產品測試已一段時間，內部評估，今年有機會大量鋪設，營收占比有機會過半，並將成營運轉盈關鍵，本周股價回測前波壓力，下周五前，股價守在43元之上，短線就有機會再次挑戰前高壓力區。

佳世達集團旗下網通設備廠商仲琦主要從事CableModem研發與製造，除了從事ODM代工外，近年開始積極布局自有品牌「Hitron」業務，大幅提高自有品牌業務比重，1月營收受春節工作天數影響，相較上月下滑，與去年同期相較，仍維持雙位數成長，受惠於北美高速光纖相關設備需求，未來成長動能不變，股價今年以來，低點不斷向上墊高，短多格局以成型，等待出量突破28元後，將開啟新一波多頭走勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

愛立信攜手台廠 MWC創新應用亮眼登場

MWC上菜 聯發科秀5G衛星通訊晶片

MWC展來了 宏達電、合勤控權證熱