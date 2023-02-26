研華1日法說 今年營運續拚新高

工業電腦龍頭研華（2395）法說將於3月1日登場，受惠缺料情況緩解，以及工業物聯網（AIoT）各項終端領域積極拉貨，帶動公司2022年營收、獲利同步改寫歷史新高。展望後市，雖全球經濟成長力道放緩，但市場普遍仍看好研華緊跟工廠數位化升級，以及供應鏈移轉等商機，全年有望續創高峰。

研華3月1日舉辦2022年第四季線上法人說明會，將由綜合經營管理總經理陳清熙說明2023年第一季營運策略與方針，並由工業物聯網事業群總經理蔡淑妍與嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪，共同分享研華全球化進程規劃。

值得一提的是，研華董事長劉克振也將在此次法說會中親自說明研華40周年感言，與永續經營期許。

研華2月24日公布財報，全年合併營收達687.45億元，較2021年成長17％，營業毛利為261.13億元，毛利率38％，合併稅後淨利107.57億元，年增30％，全年每股稅後盈餘達13.85元，營收及獲利雙創歷史新高紀錄。

由於研華2022年營運暢旺，公司期許將經營成果與股東共享，經董事會決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利10元及股票股利1元，合計總股利配發達11元、同樣創下歷史新高。

展望後市，研華認為，全球景氣放緩及區域市場不確定性猶在，高庫存問題也需時間去化。但能源轉型與淨零政策已是全球趨勢，EV電動車迅速普及與高齡化社會結構等議題，將帶動再生能源基礎建設、EV電池及充電樁設備、工廠自動化、智慧醫療等剛性需求高速成長。

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