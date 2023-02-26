將5G帶入太空 聯發科將展衛星通訊技術

聯發科將於2023世界行動通訊大會（MWC 2023）將展示全球首款的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術，將5G帶入太空，為智慧手機提供雙向衛星通訊功能。首批採用聯發科衛星通訊技術晶片的智慧手機由英國Bullitt集團及手機大廠Motorola共同推出，更多終端應用裝置將在今年陸續亮相。

聯發科指出，衛星網路能彌補地面網路的不足，讓訊號涵蓋不到的地區也能享有穩定的通訊，擁有衛星通訊功能的智慧手機能讓使用者在難以建置通訊網路的區域保持聯繫，即使到了荒郊野外或者海上也能安心，若有緊急狀況也能即時求助，形成無縫銜接的通訊網環境。

時下3GPP非地面網路（NTN）技術最大的市場機會在智慧手機產業，除了手機以外，農林業和物流等物聯網應用對衛星通訊的需求也在逐年增長；未來幾年內，汽車行業也將成為衛星通訊技術的重要市場。

聯發科表示，衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路，智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合。

延伸閱讀

電信三雄高層親征MWC 啖B5G商機

MWC上菜 聯發科秀5G衛星通訊晶片

MWC展來了 宏達電、合勤控權證熱